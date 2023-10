Vídeo: Três médicos paulistas são executados em um quiosque na Barra da Tijuca

Três médicos foram executados e um ficou ferido na madrugada desta quinta-feira (5), quando um grupo de homens vestidos de preto desceu de um carro e abriu fogo à queima-roupa contra as vítimas, sem levar nenhum objeto. O crime aconteceu em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Os médicos Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33, morreram no local do crime. Diego Ralf de Souza Bomfim, de 35 anos, irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, do Psol, chegou a ser socorrido, mas morreu já no Hospital Lourenço Jorge. O quarto integrante do grupo, Daniel Sonnewend Proença, de 32, também recebeu socorro e foi encaminhado para o mesmo hospital que Diego, na Barra, onde está internado em estado grave.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo tratado como uma execução, já que os criminosos não levaram nenhum objeto das vítimas e, de acordo com testemunhas, nem chegaram a falar nada durante o ataque.





Os quatro médicos ortopedistas estavam hospedados no Hotel Windsor, localizado em frente ao quiosque onde foram baleados, para participarem do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo, que será sediado no hotel a partir desta quinta-feira.

O crime aconteceu por volta da 1h da manhã, quando um carro branco parou em frente ao quiosque e três homens armados com pistola, vestindo roupas pretas, desceram do veículo e abriram fogo contra os médicos. Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver que um dos bandidos, ao perceber que um médico tentava se refugiar atrás do do estabelecimento, ainda voltou e disparou mais algumas vezes contra a vítima. Ao todo, foram pelo menos 20 disparos durante a ação criminosa.

De acordo com informações, policiais do 31º BPM, do Recreio dos Bandeirantes, tentaram buscar pelos criminosos, mas não obtiveram sucesso e ninguém foi preso até o momento.

Em nota, a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé (ABTPé) lamentou a morte dos médicos e desejou uma rápida melhora a Daniel. Confira na íntegra:

"A ABTPé está triste e chocada com a violência que envolveu os queridos colegas, assassinados ontem no Rio de Janeiro, quando atendiam ao congresso MIFAS.

Nosso carinho, profunda admiração pelos associados, profissionais dedicados que estavam no Congresso para compartilhar suas técnicas

E Daniel Sonnewend Proença que está ferido e desejamos sua rápida e plena recuperação."

A deputada federal Sâmia Bomfim ainda não se pronunciou sobre a morte do irmão.