Integrantes de quadrilha especializada em roubo e receptação de cargas são presos em Tanguá

Segundo as investigações, o grupo atuava, principalmente, em Rio Bonito, Itaboraí e na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

Policiais civis da 70ª DP (Tanguá) prenderam em flagrante seis integrantes de uma quadrilha especializada em roubo e receptação de cargas. Segundo as investigações, o grupo atuava, principalmente, em Rio Bonito, Itaboraí e na Baixada Fluminense.



De acordo com os agentes, a quadrilha estava sendo monitorada após roubar um caminhão no município de Itatiaia, no Sul Fluminense. Os policiais realizaram um trabalho de inteligência e constataram que os criminosos seguiram para Tanguá.

Os bandidos foram levados para a delegacia e deram depoimentos contraditórios. Os agentes apuraram que a carga transportada seria revendida para diversos receptadores.