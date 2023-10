Maíra Cardi "ameaça" Thiago Nigro após saída sem aliança

O influenciador e escritor Thiago Nigro, mais conhecido como 'Primo Rico', compartilhou com seus seguidores, na noite desta segunda-feira (2), uma mensagem para lá de "ameaçadora" que recebeu da esposa, a coach de emagrecimento Maíra Cardi, após ele ter saído de casa sem aliança.

O 'Primo Rico' publicou em seus stories um print de uma conversa com Maíra, em que ela enviou para ele a foto de um bilhete deixado por ela com uma mensagem. "Amo você e te quero inteiro".

Leia também:

Maíra Cardi guarda cuecas de Thiago Nigro em cofre

Maíra Cardi se declara para Thiago Nigro: "Desejo ser submissa todos os dias"

"Bom dia, meu amor. Para seu bem, essa foi a única vez que você esquece a aliança", disse ela no aviso escrito à mão. Cardi ainda posicionou a aliança sobre a folha de papel, ao lado de um pepino cortado ao meio.

No aplicativo de mensagem, Nigro respondeu à esposa de uma forma bem humorada, com uma figurinha com a frase "a previsão para hoje é briga. Já nos stories, Thiago reagiu: "Que mulher brava 🤡".

O casal está junto desde março desde ano e se casou em agosto.