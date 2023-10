Segurança de loja é baleado ao tentar evitar assalto na Tijuca, Rio

Um segurança de uma loja de doces na Tijuca, Zona Norte do Rio, foi baleado ao tentar evitar um assalto a uma mulher, na noite desta terça-feira (3). Além dele, um dos criminosos também foi ferido.

O vigilante de 53 anos foi atingido na Rua Barão de Mesquita quando percebeu a ação de 3 bandidos em 2 motos. Os suspeitos iam abordar uma mulher que chegava a um salão de beleza quando o segurança reagiu atirando na direção deles.

Os criminosos revidaram e, na troca de tiros, o vigilante e um dos acusados foram baleados. O segurança foi atingido no abdômen e nas costas, e socorrido. Já o ladrão ferido foi internado sob custódia. Os outros dois assaltantes conseguiram fugir de moto do local.

O funcionário baleado recebeu primeiros socorros de funcionários de um hospital da região. Em seguida, ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ele foi operado durante esta madrugada (4) e, segundos as últimas informações, está no CTI em estado grave.