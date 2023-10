Modelo que caiu de terceiro andar em boate na Lapa pode ter sido vítima de homicídio

A morte do modelo Suede Oliveira Junior, de 44 anos, que caiu do terceiro andar de uma boate na Lapa em agosto, voltou a ser investigada após um boletim médico do Hospital Souza Aguiar apontar um possível corte por arma branca no abdômen do modelo. Até então, o caso, que aconteceu em uma boate na Lapa, em agosto, estava sendo tratado como um acidente, mas com a nova descoberta, a morte de Suede passa a ser investigada como homicídio.

Conforme informações da 5ª DP (Mem de Sá), a perícia foi realizada no dia da morte de Suede, no local onde o suposto acidente teria acontecido. Ao todo, foram ouvidas seis pessoas, incluindo funcionários e o dono da Street Lapa, boate em que a queda aconteceu. Além disso, imagens das câmeras de segurança foram coletadas e familiares da vítima prestaram depoimento à polícia. Até então, o caso era investigado como um acidente.

No entanto, a história pode ter tido uma reviravolta, após um boletim médico divulgado recentemente pelo hospital onde Suede chegou a ser internado, que apontou um corte feito por arma branca. Segundo a necropsia, o modelo teria morrido em decorrência de uma hemorragia interna e outras complicações, ocasionadas pela queda do modelo, mas um ferimento de arma branca não chegou a ser mencionado, o que levantou novas dúvidas sobre a verdadeira causa da morte de Suede.

A partir desta revelação, a 5ª DP divulgou que deve ouvir a médica responsável por examinar a vítima, para esclarecer o possível corte e entender se ele poderia ter provocado ou contribuído para a morte do modelo. A polícia também deve ouvir os parentes de Suede novamente, além de solicitar um novo laudo do IML para obter mais informações sobre o ferimento.

Durante as investigações, foi concluído que Suede não teve nenhum bem roubado ou movimentação bancária que pudesse levantar suspeitas. Foram analisadas também as imagens de segurança do local, em que é possível ver o momento da queda do modelo, além dele descendo as escadas sozinho sem aparentar nenhum sinal de violência.

Quem está indignada com a revelação de que existe a possibilidade da morte de Suede se tratar de um homicídio é a família do modelo, que tem se perguntado como a Polícia Civil pode ter deixado passar o boletim médico feito pelo hospital. "Isso me deixou impactada porque segundo a Polícia Civil, a possibilidade de crime havia sido descartada. Me incomoda o fato da própria polícia não ter pegado o boletim médico no Souza Aguiar, foi a gente que foi lá e conseguiu acesso. Agora estamos aguardando o atestado do Instituto Médico Legal (IML) para confrontar", disse a mãe da vítima, Ednalda Maria de Oliveira, em entrevista ao Dia.

Ela ainda expôs que a casa de eventos não tinha licença para funcionar e era um local inseguro para os frequentadores, o que pode ter sido decisivo para a morte de seu filho."A casa não tinha licença para funcionar, não tinha segurança. No laudo tem essa perfuração por arma branca e a gente se pergunta: "o que será que aconteceu?" A boate, além de não ter licença, não tinha guarda-corpo, sinalização de emergência… se a casa não estivesse funcionando ele não estaria lá e não teria morrido pela queda", finalizou.