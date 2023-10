Borracheiro é morto a tiros em oficina na Zona Oeste do Rio

Um borracheiro de 60 anos, identificado como Luiz Cleber Alves de Oliveira, foi morto a tiros na segunda-feira (02), dentro de uma oficina em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

O caso aconteceu à luz do dia. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima é abordada por um homem armado.

De acordo com relatos de testemunhas, o principal suspeito é um antigo sócio da vítima que não aceitou o fim da sociedade.

Nas imagens é possível ver que, inicialmente, Luiz aparece observando o trabalho de uma pessoa dentro da oficina. Nesse momento, o homem chega com a arma e a aponta para a vítima.



O homem chega a discutir com o borracheiro, que corre para fora da oficina. A vítima é perseguida e segue para os fundos da oficina. Na sequência, funcionários do local também aparecem correndo. É possível ver que o suspeito efetua pelo menos um disparo em direção à vítima.

Após o tiro, os registros mostram que o homem corre e retorna para o local onde está a vítima por pelo menos duas vezes. Depois, ele é visto correndo em direção à saída da oficina.

Em nota, a Polícia Militar disse que agentes do 40ºBPM (Campo Grande) foram acionados para a ocorrência de homicídio. "De acordo com o comando da unidade, a equipe foi até o local e constatou o fato, já com um homem caído ao solo, sem vida".

A Polícia Civil afirmou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte. "A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer o caso".