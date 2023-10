Integrante de quadrilha que roubava residências é preso

Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam, na última quarta-feira (27), um integrante de uma quadrilha de roubos à residências. A prisão ocorreu durante a 2ª fase da "Operação Pax In Domo”.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso atua de forma violenta em diversas regiões do Rio de Janeiro. Os bandidos roubam as vítimas e obrigam as mesmas a realizarem transferências bancárias via PIX.

Os agentes apuraram que a quadrilha saiu em dois veículos da comunidade Nova Holanda, na Zona Norte da capital, na madrugada do dia 1º de agosto deste ano, com destino ao município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para roubar casas.



Os integrantes da quadrilha entraram na residência das vítimas com armas em punho, vestindo luvas e toucas ninjas, amarraram um casal de idosos e roubaram cartões bancários, telefones celulares, dinheiro e joias.

Após o assalto, os agentes levantaram informações, realizaram um trabalho de inteligência e identificaram parte do grupo. Além da prisão do suspeito, os agentes cumpriram mandados de prisão de outros integrantes já presos na fase anterior da operação.

A 52ª DP também identificou outros envolvidos nos roubos. As investigações estão em andamento para localizá-los.