Operação da PM no Caramujo, em Niterói, deixa um morto e 3 feridos

Um homem acusado de tráfico e morreu, e outros três foram feridos, durante operação realizada por policiais do 12ºBPM (Niterói), nessa terça-feira (3), no Complexo do Caramujo. O homem que veio a óbito seria um dos líderes da quadrilha que atua na região. Também houve a apreensão de drogas. Ação tinha como objetivo localizar os responsáveis pela morte de um motorista de aplicativo assassinado no último dia 23 naquela região.

Na madrugada do último dia 23, o motorista de aplicativo Renan Martins Sodré, de 34 anos, foi executado a tiros no local. Na região, circulou a informação de que o crime teria sido cometido por traficantes, por ele ter descumprido as 'normas' de circular com o pisca-alerta ligado e o a luz interior do veículo acesa. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG).

Operação - Na tarde desta terça-feira, os policiais se depararam com um grupo de homens armados, que efetuou disparos contra a guarnição. Houve troca de tiros e logo após o cessar dos disparos, os policiais encontraram quatro homens feridos no local do confronto.

Todos foram socorridos ainda com vida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, onde o suposto líder do tráfico veio a óbito. Os outros três feridos permanencem internados na unidade, sob escolta policial.



Drogas foram apreendidas no local | Foto: Divugação

Com os suspeitos, os policiais apreenderam três pistolas e uma farta quantidade de material entorpecente. O policiamento foi reforçado na região. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DH-NIT/SG).

