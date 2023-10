Operação no Complexo da Maré apreende metralhadora

Uma operação foi realizada no Complexo de São Carlos e no Morro da Coroa, na região Central do Rio, na manhã desta terça-feira (03), por Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Uma metralhadora ponto 30, arma utilizada em zonas de guerra, foi apreendida durante a ação.

A iniciativa tinha como objetivo prender criminosos que teriam fugido do Complexo da Maré, dois suspeitos morreram durante a ação. De acordo com a polícia, eles estavam com pistolas e rádio transmissor. Os homens foram socorridos para o Hospital Souza Aguiar, porém não resitiram aos ferimentos.

Além da metralhadora, mais duas pistolas, rádios comunicadores, drogas, carregadores e munições também foram recolhidas.

Agentes da Força Nacional foram encarregados de vigiar as entradas do Complexo da Maré e as Polícias Militar e Civil que farão ações diárias no local na tentativa de cumprir dezenas de mandados de prisão em aberto.