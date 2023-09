Texto virtual 'culpa' motorista de aplicativo por própria morte em Niterói

"Todos os lugares tem suas regras e suas leis, e nas comunidadades do Rio de Janeiro, o que se é determinado para entrar é vidros baixo, pisca alerta ligado e luz de salão". Essa é uma das frases que circula na página de uma comunidade virtual no Caramujo, provavelmente postada por traficantes de drogas, na Zona Norte de Niterói, que tenta 'justificar' porque o motorista de aplicativo Renan Martins Sodré, de 34 anos, foi executado a tiros quando trabalhava, ao entrar em uma das ruas daquela região, na madrugada do último sábado (23).

A polícia abriu investigações para identificar os autores da execução e também tentar saber quem são os autores do texto virtual que circula na internet como 'justificativa' para a execução do trabalhador. Há anos, segundo investigações da polícia, as comunidades do Caramujo, que incluem as comunidades da Lagoinha, Mundo Novo, Igrejinha e Morro do Céu, são dominadas por traficantes do Comando Vermelho (CV), segundo a polícia.

Vítima - Renan acabou assassinado, com tiros de curta distância e cumpria mais um dia de trabalho, como fazia habitualmente. Ele foi encontrado morto em uma rua da comunidade do Caramujo na manhã do último sábado, horas após a execução. As informações iniciais chegadas à polícia é que ele teria sido abordado por traficantes e se assustado, dando ré com o carro, fazendo com que os criminosos, armados com fuzis e pistolas, disparassem.

Entreposto - Não é a primeira vez que uma pessoa inocente é baleada na região do Caramujo, que segundo investigações da polícia, há anos é uma espécie de 'entreposto' dos traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, apontado como uma das lideranças do Complexo do Alemão, na Região de Ramos, e um dos maiores redutos do CV no Rio de Janeiro.



Mais vítimas - Nos últimos anos, as ações violentas dos traficantes de drogas já fizeram outras vítimas da mesma forma no Caramujo, como foi o caso do empresário Francisco Múrmura, de 68 anos, que veio de Rio com a mulher, Regina Múrmura, de 54, e por não conhecer a região, tentava chegar à Zona Sul da cidade, dirigindo com auxílio de um aplicativo localizador de endereços. Ao entrar em uma rua da comunidade, seu carro acabou alvejado várias vezes, e Regina morreu. Francisco, mesmo ferido, conseguiu chegar ao Hospital Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, graças a ajuda de dois moradores. o caso aconteceu na noite do dia 3 de novembro de 2015.

Leia também

Zeca Pagodinho ganha estátua em Xerém



Motorista é morto a tiros no Caramujo

Na noite do dia dia 8 de agosto desse mêsmo ano, ou dois meses antes, o mesmo problema aconteceu com a atriz Fabiana Karla, que saiu do Rio para um evento em Niterói e teve o carro atingido por tiros em Niterói, ao ser direcionada pelo aplicativo, a uma rua do Caramujo.



Através de nota oficial, a Polícia Civil informou que o assassinato de Renan Martins Sodré está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DGNISG).

*Em apuração