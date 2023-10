Homem é preso por agredir a companheira a pauladas em Cachoeiras de Macacu

Policiais civis da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (29/09), um homem por ameaçar e agredir a sua atual companheira.

De acordo com os agentes, o autor foi detido em uma via pública quando batia na vítima com um pedaço de madeira.

O homem foi conduzido à delegacia e, em seguida, ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.