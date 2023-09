Retroescavadeira da PM atinge fio de luz, e deixa moradora sem energia em São Gonçalo

Uma retroescavadeira da PM atingiu fios de luz de uma residência no bairro de Anaia Pequeno, em São Gonçalo, na tarde desta sexta-feira (29), deixando uma casa sem luz e quebrando algumas telhas da varanda. A mulher declarou que reclamou com os policiais, porém foi ignorada.

Os policiais do 7ª BPM (São Gonçalo) entraram na comunidade com um carro blindado preto, uma retroescavadeira e um caminhão com o objetivo de retirar três barricadas do local. Entretanto, segundo a moradora, no momento em que os agentes removiam os objetos, a pá do veículo atingiu os fios de luz da residência, assim derrubando as telhas da varanda de sua casa.

Retroescavadeira e caminhão utilizados pela PM para retirar as barricadas | Foto: Divulgação

Após o incidente, a moradora tentou entrar em contato com os policiais, mas foi ignorada.

Leia também

➢ Kayky Brito recebe alta hospitalar após 27 dias internado

➢ Moradores de vila em Icaraí fazem manifestação contra recorrente falta de energia

A mulher ligou para a Enel para requisitar a visita no local. Sendo que a conta está no nome do avô da vítima que já é falecido, dificultando a resolução do caso.



"Chamei um eletricista para religar a luz que me cobrou R$300. E ainda preciso consertar a telha da varanda, porém não tenho condições de arcar com o prejuízo da telha mais dos fios de luz. ", disse a moradora. Um repórter de OSG entrou em contato com a PM, mas até o fechamento desta edição, a corporação ainda não havia se manifestado sobre o assunto.