Kayky Brito recebe alta hospitalar após 27 dias internado

O ator estava internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 2 de setembro - Foto: Reprodução

O ator Kayky Brito, internado no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, desde o dia 2 de setembro, recebeu alta da unidade de saúde nesta sexta-feira (29), assim como informa boletim médico divulgado pelo hospital.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar na tarde de hoje, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência”.

Acidente



Kayky Brito foi atropelado na madrugada de 2 de setembro, na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, e sofreu politraumas no corpo e traumatismo craniano. Desde então, estava internado sob cuidados intensivos.