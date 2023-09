Motorista é assaltada e leva coronhada na cabeça na Zona Oeste do Rio

Uma motorista foi assaltada e agredida com uma coronhada na cabeça após ter o carro roubado nesta quarta-feira (28), no bairro Pechincha, Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu à luz do dia, na Rua Alberto Pasqualini.

O episódio foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o crime sendo iniciado enquanto a mulher caminhava pela calçada e se dirigia até o carro.

No instante em que ela abre a porta, é abordada por um homem armado, que a afasta do carro, arranca a chave do veículo de suas mãos e entrega para um outro homem.

Na gravação também é possível ver que um dos suspeitos agride a vítima por ela ter resistido para entregar uma bolsa. Nesse momento, o outro suspeito já estava dentro do veículo roubado. Na sequência, os homens fugiram do local.



A Polícia Militar informou que "o comando do 18° BPM (Jacarepaguá) está atento às movimentações criminosas na região e irá reforçar o policiamento na referida localidade, que já recebe efetivo em viaturas e motopatrulhas".