Dois mortos e um preso no Cubango, em Niterói

Acusados de tráfico de drogas, dois homens morreram durante confronto entre traficantes e policiais militares do 12º BPM (Niterói), na comunidade do Serrão, no Cubango, Zona Norte de Niterói. Na ação, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (28), um homem acabou preso.

A operação foi realizada por PMS que tinham como objetivo reprimir a ação de traficantes no local. Ao perceberem a presença dos policiais, criminosos iniciaram um intenso confronto. Ao fim dos tiros, os policiais encontraram os dois suspeitos mortos nos fundos de uma casa, na Rua Doutor Rogério Pires de Melo, no interior da comunidade.



No local, um suspeito foi preso em flagrante. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo registraram o caso como morte decorrente de intervenção policial.