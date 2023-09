Suspeito de roubar loja em São Francisco é preso

Um homem acusado de roubar clientes em uma loja de departamentos em São Francisco, na Região Oceânica de Niterói, foi preso nesta quinta-feira (28/09). O crime aconteceu no último dia 20 de agosto e foi tópico de investigação na 79ª DP (Jurujuba), que realizou uma operação para deter os suspeitos nesta quinta.

Segundo relatos de testemunhas, pelo menos duas pessoas participaram do crime. Um dos suspeitos entrou na loja armado, de acordo com a investigação, e roubou os telefones de oito pessoas antes de fugir para se encontrar com seu comparsa, que o aguardava em uma motocicleta do lado de fora da loja.

Leia também:

➢ Dois mortos e um preso no Cubango, em Niterói

➢ Acusada de sequestro em Goiás é presa em Niterói

Com base em informações analisadas pelo setor de inteligência da delegacia, policiais civis da 79ª DP localizaram o homem que estava pilotando a moto. Ele foi preso e levado à unidade. Além dele, outras três pessoas foram levadas para lá. O trio foi encontrado usando três dos oito celulares roubados e, segundo a Polícia, responderão pelo crime de receptação.



A unidade segue investigando o caso e procurando o outro suspeito. A identidade dos acusados não foi divulgada.