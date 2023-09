Suspeitas de matarem homem com 14 facadas são presas no Norte Fluminense

Uma ação de policiais civis da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) prendeu duas mulheres em Grussaí, em São João da Barra, no Norte Fluminense, nesta quinta-feira (28). Elas são suspeitas de matarem um homem com 14 golpes de faca. O crime aconteceu no Bairro da Penha, em Campos, no dia 14 de junho, e teve como vítima Maycon de Oliveira Batista, vulgo Paquito, de 34 anos.

Ao serem ouvidas pela polícia, uma das mulheres confessou ter sido a autora, inocentando a outra de quem é companheira há três anos, e alegou ter reagido a uma tentativa de estupro praticada pela vítima. As duas estão em prisão temporária, até que o caso seja totalmente esclarecido.

Por não haver câmeras de monitoramento no local do crime, houve dificuldade na apuração. Ao todo, 30 testemunhas foram ouvidas. Após uma quebra de sigilo telefônico, as investigações apontaram para as duas suspeitas.