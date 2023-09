Acusada de sequestro em Goiás é presa em Niterói

Com um mandado de prisão em aberto pelo crime de extorsão mediante sequestro em Goiás, uma mulher de 37 anos foi presa, na noite desta quarta-feira (27), no estacionamento de um supermercado no Centro de Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Segurança Presença que patrulhavam a região foram comunicados por operadores do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de que a placa de um veículo, modelo Linea, preto, em nome de uma foragida da Justiça havia sido detectada.

Leia também:

Homem é morto a tiros no Pé Pequeno, em Niterói

Polícia Civil troca comando de delegacias de Niterói

O deslocamento do carro foi acompanhado e descobriu-se que a acusada se encaminhava com o veículo para um supermercado. Os agentes teriam ido até o local e aguardado a mulher retornar para o carro ao deixar o mercado após as compras.

A foragida recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), onde ela permaneceu presa à disposição da Justiça.