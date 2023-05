Furtos de cabos deixam moradores do Boaçu sem internet e sinal de telefone

Moradores de uma rua residencial do Boaçu, em São Gonçalo, reclamam que uma série de furtos a cabos está tirando o sono da vizinhança. Assim como em outros casos, os suspeitos são, de acordo com eles, usuários de drogas, que aproveitam a madrugada para cometer os crimes na Travessa Acácio Lima.

Segundo um morador, os acusados estariam aproveitando uma casa abandonada para se esconderem, o que está causando sensação de insegurança na região. Os vizinhos chegaram a flagrar um criminoso tentando furtar, na manhã da última terça-feira (23), porém ele estava com uma faca e, com medo, nada fizeram.

"Nada podemos fazer, pois os usuários de drogas estão armados com facas, e não há policiamento na região pela noite e nem pela madrugada, quando os elementos fazem as ações", diz o morador.

Ele afirmou, inclusive, estar sem internet e serviço de telefonia da Vivo desde às 22h do último dia 15, por conta do furto dos cabos da operadora. De acordo com o rapaz, apesar das reclamações realizadas na ouvidora, nenhuma equipe da empresa foi até o local ainda.

"Os principais prejudicados são os moradores, pois o poste em frente à casa abandonada, onde há mais incidência de furto de cabos, é onde passam os cabos da operadora", relata.

A Vivo, em nota, esclareceu "que furtos, roubos e vandalismo de equipamentos e cabos impactam diretamente os serviços de telecomunicações, prejudicando a população e serviços públicos. A empresa informa que enviou a sua equipe técnica para avaliar as condições do local e regularizar o serviço no menor prazo possível."

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o 7ºBPM (São Gonçalo) aplica o policiamento na cidade em motopatrulhas e viaturas baseadas em pontos estratégicos. A região conta ainda com o reforço de equipes do RAS.

"O 7ºBPM vem desenvolvendo trabalho de inteligência com as delegacias da áreas para prender os possíveis envolvidos nos cometimentos de crimes. Ademais, os policiais realizam abordagens sistematicamente e cumprem roteiros ostensivos e de baseamento definidos estrategicamente", afirmou.

A Polícia Militar ressalta ainda a importância da colaboração da população realizando denúncias - o telefone do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - e acionando nossas equipes pela Central 190 ou via Aplicativo 190.