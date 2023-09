Morre motorista baleado no Colubandê, São Gonçalo

Morreu, nesta quarta-feira (27), o motorista de 34 anos baleado nas proximidades da Praça do Colubandê, em São Gonçalo, na tarde do dia 11 de setembro. O carro em que vítima estava teria recibo mais de 10 tiros.

O homem estava internado há duas semanas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), localizado também no bairro do Colubandê. As últimas informações que O SÃO GONÇALO teve acesso sobre o seu quadro de saúde indicavam que ele havia ficado paraplégico, mas que estava estável.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada para uma ocorrência de tentativa de homicídio na Praça do Colubandê. Ao chegar ao local, os policiais auxiliaram o socorro abrindo o trânsito para a locomoção do baleado. Não há informações sobre os executores do crime.



O caso está sendo investigado pela 74ª DP (Alcântara).