Ex-BBB Diego Alemão é preso por porte ilegal de arma no Rio

O ex-BBB Diego Alemão, de 42 anos, campeão da 7ª edição do reality, foi preso por porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta terça-feira (26), no Leblon, na Zona Sul do Rio. Diego Bissolotti Gasques foi detido por agentes do 23º BPM (Leblon).

De acordo com a PM, agentes foram acionados para checar uma denúncia de “um homem aparentemente alterado” na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema. O suspeito era 'Alemão', que estaria ameaçando as pessoas ao redor, apontando a arma, e dizendo que iria "efetuar disparos”.

Arma foi encontrada em táxi que o ex-BBB estava | Foto: Reprodução

Ao chegar no local indicado, os policiais foram informados de que Diego tinha acabado de pegar um táxi em direção à Barra da Tijuca. Segundo a PMERJ, um cerco foi montado e os agentes conseguiram deter o veículo na Avenida Delfim Moreira, ainda no Leblon.

Durante a revista, os PMs encontraram um revólver calibre .32 e oito projéteis escondidos sob o banco de trás, o do passageiro. Aos policiais, o ex-BBB, inicialmente, teria afirmado que a arma não era dele nem do taxista. Já o motorista, no entanto, teria dito que viu Alemão entrar no táxi com a arma.

Alemão foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde teria admitido ser o dono da arma. Segundo o G1, foi estipulada uma fiança de R$ 4 mil, que, de acordo com a reportagem, ainda não havia sido paga até a manhã desta terça-feira (26). A assessoria do ex-BBB também teria sido procurada, porém não enviou uma resposta até a publicação da matéria.

O caso foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon).