Justiça condena o ex-BBB Diego Alemão por crimes no trânsito

O ex-BBB Diego Gásguez, conhecido como "Alemão", foi condenado pela Vara de Delitos de Trânsito de Curitiba a um ano e cinco meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato por duas vezes e ameaça em caso ocorrido em 2020.

No ano mencionado, o ex-BBB se envolveu em um acidente de trânsito no bairro Santa Quitéria, na capital paranaense, quando retornava de uma confraternização. Alemão, que estava sob efeito de álcool, bateu seu carro, um Pajero, contra um automóvel regularmente estacionado.

"Alemão" atentou contra os que estavam no local, entre vítimas, pedestres e policiais militares. O caso ganhou grande repercussão e rendeu ação do Ministério Público do Paraná (MPPR). Ele foi preso em flagrante mas teve liberdade provisória concedida, com aplicação de medidas cautelares.

Além da pena de detenção, foram estipulados multa e dois meses de suspensão da carteira de habilitação para dirigir veículo automotor.

Defesa de Diego

Em nota, o advogado Jeffrey Chiquini, disse que recebeu com surpresa a condenação. “Respeitamos a decisão judicial, que o condenou à pena mínima prevista na lei, mas a recebemos com bastante surpresa, pois que restou demonstrada, inequivocamente durante a instrução processual, a inocência de Diego Gasques".

Ele ainda afirmou que "o processo ainda não terminou e, por certo, recorreremos da decisão de primeiro grau. O duplo grau de jurisdição existe para evitar injustiças".