Homem armado é preso na feira literária de Maricá

Três armas e munições foram apreendidas com ele; 82ª DP registrou a ocorrência - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem de 45 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (25/09), em Itaipuaçu, distrito de Maricá, depois de entrar armado na Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM). O acusado teria, ainda, ameaçado agentes da Guarda Municipal no evento, que acontece na Praça dos Gaviões.

Segundo relatos, a confusão aconteceu antes de o evento começar, logo no início desta manhã. O suspeito teria procurado os guardas que estavam de plantão na região para pedir uma carona na viatura. O pedido foi negado pelos agentes.

Insatisfeito com a resposta, ele teria, de acordo com o relato dos agentes, sacado uma arma da cintura e apontado para os guardas. Policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Itaipuaçu foram acionados ao local e capturaram a arma.



A mochila que ele usava foi revistada e outras duas armas foram encontradas, além de mais 35 cargas de munição. Todo o material foi levado para a 82ª DP (Maricá), para onde foi encaminhado o suspeito. Ele foi autuado por porte ilegal de armas e desacato à autoridade.