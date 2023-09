Adriana Calcanhotto debate identidade cultural do país na FLIM

Já em seu terceiro dia de programação, a Feira Literária Internacional de Maricá (FLIM) teve uma quinta-feira (21/09) agitada. A Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, viu centenas de moradores e visitantes cruzarem os pavilhões lá instalados para participar das atividades do evento, que começou na última terça (19/09). Boa parte deles passou o fim de tarde ouvindo a cantora e compositora Adriana Calcanhotto, que participou de uma palestra sobre as relações de sua obra com a herança literária do país.

Antes de cantar alguns de seus sucessos em um show aberto ao público do evento nesta sexta (22/09), às 20h30 no palco “Sete Sóis e Sete Luas”, a artista passou pela “Arena Gilberto Gil”, no coração do espaço separado para a feira, para conversar com os visitantes sobre cultura brasileira e sobre sua própria carreira. Com o tema “A Literatura de Adriana Calcanhotto", ela relembrou o impacto que a descoberta, durante a adolescência, da arte brasileira produzida na época da Semana de Arte Moderna de 1922 teve sobre sua vida e sua própria produção artística.

“Tudo que eu queria quando eu tinha 15 anos e fiquei deslumbrada pelos modernistas era poder viver em 22. Aí ano passado eu estava em 22, num jeito de viver 22”, comentou, em referência ao centenário do paradigmático evento cultural. A cantora comentou a relação entre obras de artistas modernos como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral e momento importantes de sua própria vida, como a passagem como professora pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e suas viagens com as turnês “A Mulher do Pau Brasil”.

Adriana aproveitou ainda para comentar seu otimismo em relação ao atual momento do debate cultural no país. “Acho que a gente está podendo conversar de um jeito que não se conversava antes. Tem muito o que fazer, mas estamos em movimento. E acho que isso tem muito a ver com o que está acontecendo aqui. Precisa acontecer sempre isso, precisa acontecer mais, acontecer nas cidades. Acho que há uma grande diferença de 30 anos atrás, de coisas que não aconteceriam e que hoje acontecem, em termos de conversa”, opinou.



Além de Calcanhotto, a quinta-feira contou ainda com uma mesa de autógrafos com os atores João Pessanha e Roberta Piragibe, que interpretam alguns dos “Aventureiros” da websérie do youtuber Lucas Netto. Às 18h, o evento recebeu os artistas Léo Cunha, Lúcia Hiratsuka, Carlos Alberto de Carvalho e Alex Gomes para uma roda de conversa com o tema “Cruzando fronteiras criativas: diálogos entre literatura, ilustração e arte”.

'Feedback' positivo

Com atividades previstas até o dia 1° de outubro, o evento tem tido uma recepção positiva por parte do público, que compareceu em peso até agora. O prefeito Fabiano Horta (PT), que esteve pela Praça nesta quinta (21/09), comentou que está bastante satisfeito com o resultado do evento e com o fato de ele ter ‘extrapolado’ o município, ao menos no escopo dos assuntos debatidos por lá.

“A FLIM se consolidou esse ano, sem dúvida nenhuma, cumprindo esse papel social de estímulo a leitura aos alunos da nossa rede municipal e estadual, incorporando os alunos com o passaporte e os vouchers. E ela também hoje fala um pouco para além de Maricá; fala com o debate da arte, da cultura, da música, da educação. São valores que a gente precisa, de fato, ‘protagonizar’ na nossa sociedade”, afirmou Horta.

Nos próximos 10 dias de evento, a Feira segue acontecendo das 8h às 20h, com entrada franca. Além das atividades especiais nos palcos e arenas montados para a ocasião, a atração principal da FLIM são os estandes de vendas de livro; ao todo, são 154 estandes e cerca de 70 editoras participantes. O grande homenageado desta oitava edição é Gilberto Gil, lenda da Música Popular Brasileira que participará de um momento especial na tarde desta sexta (22/09), às 15h.