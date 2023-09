Desembargador é baleado em tentativa de assalto em rodovia, no Rio

O desembargador Paulo Sérgio Rangel do Nascimento foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto, na Rodovia Washington Luís, na manhã deste domingo (24). Ele foi socorrido inicialmente por agentes da Polícia Rodoviária Federal, que tentaram estancar o sangramento antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Paulo Rangel foi levado para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. O quadro dele é estável.

Segundo a PRF, dois criminosos em uma motocicleta tentaram roubá-lo. O caso está sendo investigado pela 60ª DP (Duque de Caxias).

Paulo Rangel é escritor e palestrante. Em seu perfil pessoal no Instagram, ele compartilha momentos de lazer, como sua paixão por motos. O magistrado se formou em Direito pela Universidade Cândido Mendes em 1990 e é mestre em Ciências Penais pela mesma insituição. Tem doutorado em Direito pela UFPR (2005); e pós-doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (2011). É professor licenciado da Universidade Cândido Mendes; e professor adjunto da Uerj. Paulo Rangel também atuou como promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.