Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de policial penal em SG

O corpo do policial foi encontrado por policiais do 7° BPM (São Gonçalo) sem camisa e com perfurações de tiros no peito e no braço esquerdo - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (22), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do policial penal João Carlos Pinto da Silva, de 41 anos, morto a tiros na madrugada desta sexta (22), na Avenida Porto da Madama, às margens da Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do bairro Gradim, em São Gonçalo.

Morador de Maricá, e lotado na unidade prisional Romeiro Neto, Magé, na Baixada Fluminense, o corpo do policial foi encontrado por policiais do 7° BPM (São Gonçalo) sem camisa e com perfurações de tiros no peito e no braço esquerdo, e segundo informações, teria sofrido uma tentativa de roubo e foi reconhecido pelos criminosos, como agente penitenciário.

Agentes da Delegacia de Homicídio de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) realizaram a perícia técnica e diligência em busca de provas que ajudem com as investigações. A região conta com câmeras de monitoramento e as imagens podem ajudar entender o que aconteceu com o servidor, que deixa esposa e duas filhas.



Com a morte do policial penal João Carlos, sobe para 44 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 38 da Policia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos(reformados/reserva), 03 Policiais Penais, 1 Policia Civil, 01 Corpo de Bombeiros, 01 Guarda Municipal.

Quem tiver informações sobre a identificação dos envolvidos, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.