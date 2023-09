Homem é baleado na cabeça durante troca de tiros na Avenida Brasil

Um homem morreu após ser baleado com um tiro na cabeça, na tarde desta sexta-feira (22), na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio. A ocorrência provocou o fechamento de duas faixas da pista central da via no sentido Centro, próximo à passarela 7.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel Central foram acionados às 13h53 para socorrer a vítima, que ainda respirava. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o homem já em óbito.

A Polícia Militar afirmou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para uma ocorrência de roubo.



"De acordo com o comando da unidade, um policial civil que estava de folga percebeu o momento em que um homem tentava roubar o celular de uma motorista e efetuou um disparo contra o acusado. O assaltante não resistiu aos ferimentos e morreu no local da ação".

"A área foi isolada e o terreno preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)", acrescentou a corporação.

Por volta das 14h30, um engarrafamento se formava a partir do Caju até a altura de Ramos.