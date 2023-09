Motorista é morto a tiros no Caramujo

Um homem foi morto a tiros durante a madrugada deste sábado (23/09) na comunidade do Caramujo, em Niterói. Segundo relatos de moradores, ele seria motorista de aplicativo e teria sido alvejado após entrar na localidade sem ligar as luzes do pisca-alerta, suposta 'regra' imposta pelo grupo que gere as atividades criminosas na região.

A identidade da vítima não foi informada, mas relatos de testemunhas informam que o jovem aparentava ter menos de 30 anos. Uma equipe de policiais militares do 12° BPM (Niterói) afirmou ter sido acionada durante a madrugada e que, quando chegou ao local, encontrou a vítima já sem vida, no interior do automóvel que conduzia.

O local foi isolado e agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) também compareceram ao local para realizar a perícia. A unidade também registrou o caso e investiga o crime. A autoria dos disparos ainda não foi identificada.