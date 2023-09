Policia Civil prende dupla que roubou e esfaqueou chileno no Centro de Niterói

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) prenderam, nesta terça-feira (19/09), dois homens acusados de terem esfaqueado gravemente e roubado um chileno. O crime foi praticado no último domingo (17/09), no Centro de Niterói.

Após trabalho de investigação, os agentes prenderam um dos acusados, que trajava as mesmas roupas do dia do crime. Ele também usava uma tornozeleira eletrônica. Com o homem, foram apreendidas quatro facas.

Conduzido à delegacia, o autor confessou o delito e relatou que dividiu os bens subtraídos com seu comparsa. Ele tem quatro anotações criminais por furto e roubo.

Após diligências, os agentes detiveram o segundo autor do roubo. Na delegacia, ele se apresentou com o nome de seu irmão, como forma de ocultar seu histórico criminal. Por esse motivo, ele vai responder também pelo crime de falsa identidade. O homem tem seis anotações por roubo, furto e receptação.

Ambos eram egressos do sistema prisional. Contra eles, foram expedidos mandados de prisão temporária por tentativa de latrocínio.