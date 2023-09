Suspeito de homicídio é preso em Niterói

Acusado foi encontrado no Sapê e levado à 76ª DP (Niterói) - Foto: Reprodução

Um homem, de 32 anos, foi preso no Sapê, bairro em Niterói, durante a manhã deste sábado (23/09). De acordo com informação dos policiais que realizaram a captura, contra ele havia um mandado de prisão em aberto por homicídio e ocultação de cadáver.

Não foram divulgados mais detalhes a respeito do crime pelo qual o homem é acusado. Segundo agentes da Operação Segurança Presente Niterói, ele também tinha, em seu histórico, anotações por outro crimes, como roubo, porte ilegal de arma e resistência a abordagem.

Os oficiais da Operação receberam denúncias de que o acusado estava circulando de motocicleta pelo Sapê e, com base em informações levantadas pelo setor de inteligência da corporação, descobriram o paradeiro do homem e o endereço onde estava vivendo. Ele foi preso e levado para a 76ª DP (Niterói), no Centro da cidade.