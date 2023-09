Polícia Civil busca suspeito de matar duas crianças com golpes de martelo

A polícia não divulgou o nome do suspeito para não atrapalhar as investigações - Foto: Divulgação

A polícia não divulgou o nome do suspeito para não atrapalhar as investigações - Foto: Divulgação

A Polícia Civil busca um homem que, de acordo com as investigações, matou duas crianças de 5 e 4 anos de idade na noite de sexta-feira (22), em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Os policiais afirmam que as duas meninas, Luiza Fernanda da Silva Miranda e Ana Beatriz da Silva Albuquerque, foram mortas com golpes de martelo.

O suspeito era pai de Luiza, de cinco anos de idade, e estava separado da mãe da menina há um mês. A tia de Luiza, Natasha Maria Silva Gonçalves de Albuquerque, que é mãe de Ana Beatriz, de 4 anos, levou a sobrinha para ver o pai na tarde de sexta. Ela estava acompanhada da filha.

A polícia não divulgou o nome do suspeito para não atrapalhar as investigações.



Os agentes afirmam ainda que, chegando lá, o homem amarrou Natasha, a torturou e ateou fogo. Depois disso, ele deu marteladas nas duas meninas. A mulher conseguiu escapar e levou os corpos das crianças até o portão. Todos foram socorridos por vizinhos, que chamaram a Polícia Militar.

Luiza e Natasha foram levadas para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. A criança de cinco anos morreu ao dar entrada na unidade. Ana Beatriz foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e já chegou ao local sem vida.

A ex-mulher do suspeito e o pai de Ana Beatriz prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso e tenta localizar o pai de Luiza.