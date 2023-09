"Quantas crianças vão pagar pela guerra que eles vivem!": Pai de adolescente morto em comunidade se revolta

"Quantas crianças vão pagar pela guerra que eles vivem", disse Leonardo Reis de Souza, de 34 anos, pai do adolescente que foi morto nesta quinta-feira (21) no Morro do Jumento, após ser baleado em meio a confronto de facções rivais.

" Ele só queria ir pra mata para pegar passarinho para a avó, mas estouraram a cabeça dele com um tiro de fuzil", disse Leonardo, após a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, na manhã desta sexta-feira (22). O homem ainda declarou que o menino menino sempre teve o costume de ir para a mata, juntamente com seu irmão mais novo, para pegar passarinho, porém dessa vez Kaio não retornou para seus familiares.

O irmão do adolescente, de 14 anos, conseguiu fugir em meio ao tiroteio e não foi ferido.

" O que eu tenho para falar é que eu quero justiça, mataram uma criança inocente. Eu não queria subir lá em cima para ver o corpo do meu filho que nem cachorro, jogado. Uma criança que só estava pegando um passarinho e foi morta cruelmente", lamentou Leonardo.



Segundo Jorge Luiz, o tio da vítima, que ajudou na retirada do corpo da mata, eles tiveram que esperar acalmar o tiroteio para buscar o corpo do garoto.

O sonho de Kaio era se tornar veterinário, contudo foi interrompido em mais um episódio de guerra entre traficantes. O velório do jovem está marcado para este sábado, às 16h, no Cemitério de inhaúma, na Zona Norte do Rio.