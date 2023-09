Policiais penais recapturam foragido na Zona Norte do Rio

Policiais penais da Divisão de Recaptura (RECAP), da Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), após informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), localizaram, na tarde de sexta-feira (22), em um conjunto habitacional situado no Grajaú, Zona Norte do Rio, o foragido da Justiça e acusado de ser gerente do tráfico de drogas do Morro do Encontro, no Complexo do Lins, Deivid Quintanilha Barbosa, vulgo DVD do Afega, de 26 anos.

Após trabalho de coleta, análise e busca de dados em campo, o criminoso não ofereceu resistência aos policiais, no ato da prisão.

Contra o criminoso havia um Mandado de Prisão, expedido pelo Cartório da Vara de Execuções Penais (VEP/RJ), com pedido de recaptura, pelo crime de Tipificação Penal: Lei: 11343, art. 33 - Tráfico de drogas.



DVD do Afega, estava foragido desde o dia 19 de agosto, quando obteve o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), porém não retornou para a Unidade Prisional Vicente Piragibe, onde cumpria pena de 5 anos pelo crime de Tráfico de drogas.

Ele foi preso em setembro de 2021, no Grajaú, também após informações passadas pelo Disque Denúncia. Ao ser localizado pela equipe e ter sido dada voz de prisão, o criminoso foi conduzido à Sede da Polinter, na Cidade da Polícia, para formalização dos procedimentos legais, e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da justiça, denuncie de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.