Vegetação seca pega fogo e assusta moradores em Niterói

Entulhos e vegetações pegaram fogo, na manhã desta sexta-feira (22), entre a Ponta D'areia e o Centro de Niterói. A chama alta e a densa fumaça preta que riscou o céu azul chamaram a atenção de quem circulava pela região.

Bombeiros do 3°Grupamento, do Centro de Niterói, foram acionados ao terreno baldio, que fica ao lado da colônia de pescadores, próximo ao Teatro Popular Óscar Niemeyer, e rapidamente contiveram o incêndio, que foi provocado por fatores naturais, como o forte calor, junto ao descaso de quem frequenta o local abandonado.

Entulhos e vegetações pegaram fogo, na manhã desta sexta-feira (22), entre a Ponta D'areia e o Centro de Niterói | Foto: O São Gonçalo

Segundo bombeiros que ainda atuam no local, os incêndios têm sido frequentes. Eles destacam que é importante redobrar o cuidado no descarte de cigarros e objetos com restos de faíscas, já que estamos iniciando o período de seca com forte calor no Estado.