A Polícia de São Paulo investiga morte de campeã olímpica Walewska Oliveira, de 43 anos, registrada como 'suspeita'. Segundo o documento, a ex-jogadora morreu, na última quinta-feira (21), ao cair do 17º andar do prédio em que morava, no bairro Cerqueira César, em São Paulo. As circunstâncias estão sendo investigadas.

No Registro de Ocorrência, divulgado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo na manhã desta sexta-feira (22), foi informado que Walewska teria caído da área de lazer do condomínio às 18h09. Conforme informações, ela teria chegado na área, que tem acesso controlado por reconhecimento facial, sozinha por volta das 16h50.

O corpo foi encontrado por volta das 18h30. Uma ambulância chegou a ser enviada ao edifício para tentar reanimar a vítima, mas o óbito foi constatado no local.

O caso está sendo investigado pelo 78º Distrito Policial, localizado no bairro Jardins, da capital do estado paulista. As câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos policiais.

Em depoimento à polícia, o marido de Walewska, Ricardo Alexandre Mendes, contou que o casal, que comemorou 20 anos juntos recentemente, vinha passando por uma crise, e disse que estava em casa dormindo, no momento em que tudo aconteceu. De acordo com ele, ao chegar em casa do trabalho, às 17h30, não encontrou a esposa em casa, e se deitou para dormir. Ricardo disse que foi acordado às 18h30 por funcionários do prédio lhe informando sobre o ocorrido.

A ex-jogadora iniciou sua carreira no esporte aos 15 anos, em 1995, quando foi revelada pelo Minas. Durante sua carreira, passou por times como São Caetano, Osasco, Sirio Perugia da Itália, entre outros, até se aposentar, em 2022, pelo Praia Clube de Uberlândia.