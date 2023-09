Homem é preso com 11kg de cocaína em Niterói

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (20), um homem, de 27 anos, que transportava várias embalagens de cocaína ocultas no tanque de combustível de um automóvel.

Na ação, policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF) e do Grupo de Investigações Sensíveis da PF (GISE/RJ), com apoio da Delegacia da PF em Macaé e da Polícia Rodoviária Federal, identificaram o veículo suspeito e efetuaram a abordagem na rodovia RJ-104, na altura do bairro do Fonseca, em Niterói/RJ.

O veículo teria saído do Complexo do Alemão e tinha como destino a Região dos Lagos | Foto: Divulgação

De acordo com o apurado, o veículo teria saído do Complexo do Alemão e tinha como destino a Região dos Lagos, sendo que as drogas, cerca de 11kg, já estavam embaladas em pequenas porções e prontas para distribuição.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para os procedimentos de polícia judiciária e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça e responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.