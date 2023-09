Sapato de menina de 7 anos é atingido por disparo no Rio

Uma bala perdida atingiu o sapato de uma menina de sete anos durante uma perseguição policial na Rodovia Presidente Dutra, na Zona Norte do Rio, na última terça-feira (19/09). O disparo teria sido efetuado por um homem acusado de roubo de carros, que estava sendo perseguido por agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil.

O suspeito estava junto de outros acusados e atirou enquanto o carro passava pela saída da rodovia que leva a Linha Vermelha, tentando atingir os policiais que os seguiam. O tiro, porém, acabou atravessando a porta de um carro de passeio e atingindo o sapato da criança.

Apesar do susto, a menina, que estava junto do pai, não ficou ferida e não precisou ser levada a uma unidade de saúde. Segundo informações da Polícia, os oficiais já vinham monitorando os veículos conduzidos pelos suspeitos e os localizou na via nesta terça (19/09). Os homens teriam desobedecido a ordem de parada e atirado contra os policiais antes de serem capturados.

Dois homens foram presos e dois carros roubados recuperados. Além disso, uma pistola e uma arma falsa foram apreendidas. Eles levavam ainda bloqueadores de sinais, munição e uma touca ninja.