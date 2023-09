Sósia de Gabigol é assaltado com equipe de comercial no Rio

Na tarde da última terça-feira (19), Jeferson Sales, conhecido como 'Gabigol da Torcida' ou 'Gabigordo', sofreu um assalto com a equipe com a qual gravava um comercial. O sósia do atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, contou ao portal g1 que o grupo foi abordado por dois criminosos, um deles armado.

"Eu estava fazendo um trabalho para uma empresa de proteção veicular em Guadalupe. Acabou a gravação em um escritório, e fomos fazer uma gravação externa. Estávamos em três carros, eu estava no último. O carro da frente, o do meio, foi abordado”, contou o sósia.

Jefferson também declarou que o carro com os dois criminosos atravessou na frente do veículo. De dentro, saiu um homem apontando uma arma. Ele mandou os ocupantes descerem.



“Eu desci do carro e gritei: ‘Qual é? A gente está indo fazer uma gravação.’ e fiz a posição do Gabigol”, contou, afirmando ainda que o criminoso não o reconheceu.

Jeferson também disse que já teve o celular furtado, mas nunca havia passado por um assalto a mão armada. "Sensação de medo, de incapacidade", disse ele.

O assaltante tirou as pessoas do carro e entrou no veículo, mas não conseguiu ligá-lo. Ele se irritou e chegou a dar um tiro, que não acertou ninguém da equipe.

Em seguida, ele pegou os objetos usados na gravação e colocou no carro onde estava com o comparsa e partiram.

“Depois que ele fez o disparo eu me escondi ao lado do carro”, contou o sósia de Gabigol.

A Polícia Militar foi chamada e chegou a recuperar os objetos, com exceção do celular de uma das integrantes da equipe. Jefferson contou que um homem foi preso. O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo).

"Foi um susto tremendo, a violência está cada vez pior. Não tem como andar tranquilo no Rio de Janeiro", disse Jeferson Sales.