1 octilhão de reais? Polícia investiga esquema de golpe em igrejas

Pastores do Distrito Federal são acusados de participarem do esquema - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um grupo acusado de aplicar golpes financeiros em igrejas evangélicas foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira (19/09). O esquema teria feito mais de 50 mil vítimas por todo o país, com promessas de retorno em valores absurdos como 1 'octilhão' de reais.

As investigações apontam que as ações eram organizadas por pastores; entre eles, Osório José Lopes Júnior, acusado de liderar o grupo. Através das redes sociais, os suspeitos convenciam fiéis a investirem em supostas operações financeiras e falsos projetos humanitários. Em troca, as vítimas poderiam ser "abençoadas" com valores maiores do que a soma do PIB de todos os países do mundo.

Cerca de 200 pessoas são apontadas como integrantes do esquema, que pode ter atingido, também, vítimas fora do país, além da ação em diversas regiões do país. Eles usariam, de acordo com a investigação, empresas de fachada e contratos falsos para mascarar as transações.



Os policiais civis cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão no DF e em outros quatro estados. Os suspeitos devem responder por seis crimes diferentes: estelionato, falsificação de documentos, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa.