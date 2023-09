Criminosos vendem animais silvestres em grupos de mensagens na internet

Uma grande variedade de animais silvestres como macacos, papagaios e até onças, estão sendo vendidos em grupos de mensagens na internet. A venda desse tipo de animal é crime, mas nesses grupos eles são vendidos como se fossem objetos, contando até mesmo com promoções.

De acordo com informações do RJTV, que vem monitorando o grupo de conversas por aplicativo, denominado "Vende Tudo RJ", que tem 180 integrantes, os criminosos são da Maré, na Zona Norte do Rio, onde anunciam os animais silvestres, sem qualquer tipo de cuidado.

As ofertas de animais se misturam com vendas de aparelhos de TV, caixas de som, drogas e até armas. Em um dos grupos, uma das pessoas oferece um macaco prego "baby" e diz que vai junto com uma mamadeira, por R$ 4 mil.



Outro macaco prego é anunciado por R$ 3 mil e a mensagem diz: “pra sair hoje”. O vendedor diz que o animal pode ser pego na Penha.

Em outro vídeo, um macaco prego bem pequeno é oferecido. Uma pessoa pergunta se é macho ou fêmea e o valor. Uma outra pessoa chega a dizer: “Muito top”.

Uma das participantes do grupo pergunta qual o valor do Mão de Ouro, que é uma espécie de macaco. O anunciante responde que custa R$ 5 mil. Os bandidos ainda fazem uma espécie de combo: “Macaco + 10 gramas de ouro por R$ 5,8 mil”.

Onças e aves

E a venda não fica restrita aos macacos. Até mesmo um filhote de onça parda é oferecido por R$ 16 mil. Em um vídeo, o animal aparece com uma coleira e está visivelmente assustado.

Na semana passada um animal da mesma espécie foi resgatado, por agentes da Polícia Federal, no Morro Pavão-pavãozinho, na Zona Sul. O animal seria vendido por R$ 20 mil. O filhote foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres.



As aves também aparecem nos grupos. Uma arara canindé azul sai a R$ 1,3 mil e um papagaio a R$ 1,1 ml.

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente possui vários inquéritos sobre o comércio de animais silvestres na Maré. Segundo a polícia, esse é o período de reprodução de várias espécies e, é quando mais acontece esse tipo de tráfico.

A pena pra quem compra animais silvestres pode chegar a um ano de prisão com multa. E para quem vende pode chegar a 6 anos, também com multa.