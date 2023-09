Júri popular de acusado de feminicídio em shopping de Niterói acontece nesta quinta

Está marcado para a próxima quinta-feira (21/9) o júri popular de Matheus dos Santos da Silva, acusado de matar a facadas Vitorya Melissa Mota, de 22 anos, no dia 2 de junho do ano passado, no Plaza Shopping, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O início da sessão de julgamento está previsto para às 13h, no Tribunal do Júri de Niterói.

Vitorya e Matheus eram colegas de classe de um curso técnico de enfermagem. De acordo com o inquérito policial, Matheus comprou a faca em uma loja no shopping, momentos antes de cometer o crime. O motivo seria um amor não correspondido por Vitorya.

O crime

No dia do crime, Vitorya almoçava na praça de alimentação do shopping quando Matheus se aproximou. Durante uma conversa com a jovem ele começou a esfaqueá-la. Testemunhas afirmaram que a vítima chegou a gritar “não” ao tentar se afastar do agressor, mas ele impediu que ela se levantasse, colocando a mão em seu ombro, golpeando-a com uma faca. Ele só parou o ataque ao ser contido por uma testemunha, que o imobilizou até a chegada dos seguranças do shopping e da polícia.