Polícia do Rio prende homem acusado de agredir companheira com facão

Policiais da 19ª DP (Tijuca) prenderam, na última terça-feira (19), Rodolfo Soares de Carvalho, de 38 anos, acusado de violência doméstica. A operação para o cumprimento do mandado de prisão foi realizada no Morro do Catrambi, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, Maiara do Nascimento, esposa do acusado, contou em seu depoimento que no dia 3 de setembro o homem chegou em casa pela manhã, visivelmente, alterado e sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas, após passar a noite fora. A mulher afirma que os dois começaram a discutir devido ao comportamento agressivo de Rodolfo em relação à filha do casal, de dois anos.

Rodolfo teria partido para cima da vítima dando socos e diversos golpes com a face cega de um facão, que estava guardado sob o colchão. As pancadas atingiram principalmente a região lombar da vítima, além das pernas e braços, como confirmado pela perícia médica.



O objeto não foi localizado e o suspeito foi intimado e permaneceu em silêncio, sendo então indiciado pelo crime de lesão corporal e encaminhado ao sistema prisional.