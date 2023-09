PMs são detidos em flagrante por extorsão em Rio das Ostras

As câmeras serão usadas pelos policiais serão analisadas - Foto: Reprodução/Governo do Rio

Em uma operação conjunta entre a supervisão do 32º Batalhão da Polícia Militar e equipes da 6ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), dois policiais militares foram presos em flagrante nesta terça-feira (19) sob acusações de extorsão, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A prisão ocorreu após investigações que apontavam que os agentes estavam supostamente recebendo dinheiro de membros de uma facção criminosa, que atua na região do bairro Âncora.

Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente R$ 5 mil em espécie e drogas em posse dos policiais. Além disso, as Câmeras Operacionais Portáteis (COPs) utilizadas pelos militares foram recolhidas e as imagens serão analisadas como parte das investigações em andamento. A ação da Corregedoria da Polícia também descobriu que um menor teria sido enviado para entregar a propina no local de encontro dos policiais, o que levou à prisão em flagrante dos dois militares.

A conduta dos agentes está sendo investigada e ambos enfrentarão acusações de extorsão e qualquer outra infração que possa ser descoberta durante a investigação.