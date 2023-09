"Granada" improvisada é encontrada na Linha Amarela

Um explosivo feito de maneira improvisada foi encontrado e detonado na manhã desta terça-feira (19/09), na Linha Amarela, na altura da saída 4, na Zona Norte do Rio. O objeto, que se parecia com uma granada de mãe, foi encontrado por funcionários da concessionária que administra a via, a LAMSA, logo no início da manhã.

Os funcionários chamaram a Polícia Militar, que, por sua vez, acionou o Esquadrão Antibombas da Polícia Civil para organizar a ação. A equipe do Esquadrão entendeu que seria preciso detonar o artefato. A via foi interditada temporariamente e, às 7h50, o objeto, que tinha 80 gramas de explosivo, foi explodido.

O caso foi registrado pela 44ª DP (Inhaúma), que está investigando. Ainda não há informações a respeito de quem pode ter colocado o objeto no local. As interdições nas faixas causaram um congestionamento na pista, durante o começo da manhã, em ambos os sentidos. Já às 8h15, porém, a Linha Amarela já tinha o tráfego liberado.