Ronnie Lessa é inocentado de processo pela Justiça do Rio

O ex-policial militar Ronnie Lessa foi absolvido pela Justiça Federal no processo em que responde por tráfico internacional de armas de fogo. A decisão é do juiz Ian Legay Vermelho, da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Lessa continua preso sob a acusação de ter executado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

De acordo com a decisão judicial, a qual a TV Globo teve acesso, o juiz avaliou que não é possível estabelecer nexo entre as aquisições de armas e os itens apreendidos pela polícia. O processo em questão tem relação com a Operação Florida Heat, da Polícia Federal, deflagrada em março do ano passado.

Segundo a investigação, Lessa faria parte de um grupo que traficava peças de armas de fogo para o Brasil e, com a ajuda de uma impressora 3D, fabricavam itens que permitiam montar os armamentos, que seriam vendidos para facções criminosas.



Também foram absolvidos os acusados Alex de Souza Oliveira e Ilma Lustoza de Oliveira. Apenas o acusado Vitor de Souza Oliveira foi condenado.