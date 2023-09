Homem danifica vidraça de prédio residencial em Icaraí, Niterói

Câmeras flagraram ação do suspeito - Foto: Reprodução/Internet

Câmeras flagraram ação do suspeito - Foto: Reprodução/Internet

Um homem danificou a vidraça da fachada de um prédio residencial na Rua Lemos Cunha, no bairro de Icaraí, em Niterói, na manhã deste sábado (16). Imagens de uma câmera segurança do condomínio flagraram o acusado dando chutes contra o vidro que protege a portaria do edifício.

O suspeito, que segundo a filmagem aparentava estar sob efeito de drogas, chutou a fachada do prédio em três momentos diferentes da mesma manhã: às 5h58, 7h14 e às 8h54. Na última vez, ele foi contido pelo porteiro e levado pelo síndico do condomínio até a delegacia mais próxima do local.

O síndico do edifício danificado, fez um registro de ocorrência na delegacia, porém o acusado foi liberado logo em seguida. O suspeito já teria anotação criminal por lesão corporal.

A estimativa é que o suspeito tenha causado um prejuízo de R$ 9 mil. O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí).