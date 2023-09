Homem mata mulher e filho a facadas em São Paulo

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (16), depois de matar a facadas a própria mulher, de 34 anos, e o filho de 8, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma casa no bairro de Juquehy, praia ao sul da região central da cidade litorânea. No local, os policiais encontraram um homem caído e com marcas de golpes de faca. Ele foi levado a um centro médico.

A mulher e o filho estavam dentro da casa, sobre uma cama. A faca usada no crime estava em uma rua em frente à residência. Os policiais também encontraram um carro com manchas de sangue, três celulares e um DVD, que foram apreendidos.



O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Sebastião. A polícia investiga o duplo homicídio.