Estuprador é preso em flagrante no município de Queimados

Policiais civis da 55ª DP (Queimados) prenderam um homem em flagrante, na última sexta-feira (15) acusado de estupro. Ele foi capturado no bairro Jardim da Fonte, em Queimados, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, a prisão ocorreu após a vítima, de 31 anos, comunicar na delegacia que havia sido estuprada por um vizinho.

Segundo a mulher, o autor aproveitou o momento em que ela foi colocar o lixo no portão da residência e a abordou perguntando se ela havia visto o cão dele, que teria fugido. Após responder que não, o homem entrou na casa dela, ameaçou e cometeu o estupro.

Ainda segundo vítima, as duas filhas dela, ambas menores de idades, estavam dormindo no imóvel. A mais velha acordou e presenciou a cena. Após comunicação do fato, os agentes saíram em diligências, localizaram e prenderam o autor.