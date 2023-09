PM prende segundo suspeito de tentar matar baixista Mingau

A arma encontrada com o suspeito é compatível com o estojo e o projétil utilizados no dia da tentativa de homicídio - Foto: Divulgação

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (15) o segundo suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio contra o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista do grupo de rock brasileiro Ultraje a rigor. O homem de 19 anos foi encontrado na Ilha das Cobras, em Paraty, na Costa Verde do Rio, mesma região em que o músico foi baleado.

Segundo a corporação, no momento da prisão, os agentes ainda apreenderam uma arma de fogo, carregadores de pistola, munições, rádio transmissor, balanças de precisão, pedras de crack e material para endolação de drogas.

O caso foi encaminhado à 167ª DP (Paraty), que investiga o crime. O delegado titular da unidade, Marcelo Russo, afirmou que existem fortes indícios de que o suspeito, preso nesta sexta, esteja envolvido nesse crime.



"Nós estamos, através de depoimentos testemunhais, perícia técnica e outras fontes de inteligência, no caminho certo na identificação e prisão de mais um elemento envolvido no crime."

Russo ainda explicou que a Polícia Civil vai realizar um confronto balístico da pistola recolhida com o suspeito. Ainda de acordo com o delegado, a arma encontrada com o homem de 19 anos é compatível com o estojo e o projétil utilizados no dia da tentativa de homicídio.

Mingau está internado em estado grave desde o dia 2 de setembro, quando foi vítima de um tiro na cabeça, ao passar de carro pela Ilha das Cobras. Na última segunda-feira (11) o artista de 56 anos passou por uma traqueostomia no Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo.

A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que os suspeitos atiraram no carro por terem confundido o veículo de Rinaldo. Um amigo, que estava com ele no momento da ação, prestou depoimento e disse que a dupla estava indo comer um lanche quando foi atacada.

Até o momento as investigações apontam cinco suspeitos para o crime. O primeiro foi preso no dia 3 deste mês, no mesmo bairro, após uma denúncia anônima. Outros três estão foragidos, com mandados de prisão temporária em aberto.