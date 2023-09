Pai de jovem desaparecido acredita que filho foi assassinado por causa de foto

O pai de Caíque Porfírio, de 18 anos, que desapareceu junto do primo Kauã Porfírio, de 19 anos, no Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na última segunda-feira (11), acredita que o filho foi morto após ser confundido com criminosos da facção Comando Vermelho após tirar foto gesticulando o número 2 com as mãos. O símbolo, remete a expressão ‘’Tudo 2’’, utilizada por criminosos desta facção, que sinalizam com as mãos as letras C e V.

Em entrevista ao O Dia, o pai do jovem desabafou após dias sem indícios dos rapazes. ‘’A Polícia não tá resolvendo nada, meu filho tira foto fazendo esse dois desde os dez anos de idade, os bandidos covardes viram meu filho tirando foto fazendo dois e disseram que ele era do Comando Vermelho, meu filho não sabe o que é comando, terceiro, Júpiter... Nada disso, ele é uma criança grande. Mataram meu filho na covardia, ele está lá no Buraco do Boi desde segunda e a polícia não faz nada, manda só aguardar".

O pai do jovem afirma ainda ter sido ameaçado de morte quando foi à comunidade procurar pelo filho.



De acordo com os familiares dos adolescentes, moradores da comunidade relataram que criminosos da facção rival, Terceiro Comando Puro (TCP), invadiram a região e teriam confundido os jovens com os criminosos.

Relatos ainda dão conta de que houve ao menos sete assassinatos dentro da comunidade em menos de uma semana durante a guerra entre facções. No sábado, um homem teria sido morto, no domingo (10) haveria tido mais duas mortes e na segunda-feira (11) mais quatro. Apesar disso, nenhum corpo foi localizado e resgatado do local.

O pai de Caíque explicou ainda que eles são moradores do bairro Miguel Couto, em Nova Iguaçu, e que Caíque e o primo tinham amigos na comunidade e por isso frequentavam o local.

A mãe de Kauã, esteve na delegacia na última sexta-feira (15) em buscas de respostas e reforçou que os jovens não tinham nenhum envolvimento com o crime. Os dois ainda estudavam em um Ciep da região.



A Polícia Militar informou que só tomou conhecimento do caso na quinta-feira (14), onde por meio do 20° BPM (Queimados) os agentes foram acionados para uma ocorrência de uma obstrução da Avenida Henrique Duque Estrada Meyer por populares, em frente a 58ªDP (Nova Iguaçu), na Baixada Fluminense. Chegando ao local, a equipe foi informada pelos manifestantes que o motivo para o protesto seria devido ao desaparecimento dos dois jovens, dentro da Comunidade do Buraco do Boi.

Procurada pelo O Dia, a Polícia Civil respondeu que a ocorrência foi registrada na 58ª DP (Posse) e encaminhada ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que dá continuidade à investigação. E que investigações estão em andamento para localizá-los.